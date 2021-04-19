Новак Джокович и Raiffeisen Bank International подписали партнерское соглашение

Теннисист Новак Джокович и Raiffeisen Bank International AG (RBI) объявили о партнерстве. Джокович — первая ракетка мира в мужском одиночном разряде, который занимает эту позицию в рейтинге ATP рекордные 316 недель, — станет амбассадором бренда RBI и ее дочерних компаний в Центральной и Восточной Европе. Группа Райффайзен также будет поддерживать недавно созданную Теннисную академию Новака Джоковича в Белграде.

— Для меня большая честь стать амбассадором бренда Райффайзен и сотрудничать с группой в очень важном для меня проекте — моей академии в Белграде. RBI помогут поддержать молодых теннисистов в их стремлении стать чемпионами как на корте, так и вне его. Сильная команда за моей спиной оказала огромное влияние на мою карьеру. Поэтому я хочу создать комфортную среду будущему поколению игроков в моей академии. Вместе с Группой Райффайзен мы будем работать над тем, чтобы помочь теннису расти, — сказал Новак Джокович.

Договор о сотрудничестве подписан на три года с возможностью продления. Помимо общего спонсорства академии, RBI будет поддерживать начинающих игроков во время важных молодежных турниров. Новак Джокович, кроме съемок в рекламных роликах и активностях Райффайзенбанка в социальных сетях, будет также участвовать в отдельных мероприятиях банка. Первое рекламное видео недавно сняли в резиденции Новака Джоковича в Монте-Карло. Увидеть его можно будет через несколько дней.

Новак Джокович — победитель 82 турниров ATP, в том числе 18 турниров Большого шлема. Он выиграл все четыре турнира Большого шлема, и в девятый раз — Открытый чемпионат Австралии в феврале. Джоковичу — 33 года. Родом он из Белграда. Новак женат, у него двое детей. В Facebook, Instagram и Twitter за ним следят более 7 миллионов человек.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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