Спасателям пришлось вскрывать гараж, чтобы спасти провалившихся парней

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области/vk.com

В Троицке двое молодых людей 18 и 20 лет решили прогуляться по гаражам. В какой-то момент старое перекрытие обрушилось и парни провалились. Ребятам удалось дозвониться до скорой помощи. Вместе с медиками прибыли спасатели.

— Ворота заброшенного гаража оказались проварены по всему периметру — спасатели при помощи бензореза спилили их. Им оказали первую помощь и на носилках транспортировали до машины скорой, — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

У младшего из парней — перелом обеих ног. Второму предстоит пройти обследование, чтобы установить точный диагноз.

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