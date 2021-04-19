В Каслинском районе вслед за начальником полиции задержали его заместителя

Полученные от сотрудников деньги полицейский потратил на личные нужды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Каслинском районе вслед за начальником отдела полиции задержали его зама. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

— По данным следствия, подозреваемый в период 2020 года получил от подчиненных сотрудников денежные средства, в виде части ранее выплаченных им премий, которыми он распорядился по собственному усмотрению. За указанный период подозреваемому передали более 38 тыс. рублей, — сообщил официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Начальник райотдела полиции был задержан 9 марта. Он действовал по той же схеме и в том же 2020 году: выписывал премии и заставлял возвращать деньги. На противозаконном «кешбэке» он заработал больше 100 тыс. рублей.

Совпадение? Мы обратились за уточнением в следственный комитет, но там от комментариев воздержались.

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