Райффайзенбанк представляет постковидную рекламу кредитной карты

Райффайзенбанк совместно с агентством MullenLowe Moscow запускает рекламную кампанию кредитной карты с длинным — 110 дней — беспроцентным периодом. Ее основой станет 10-секундный ролик, герой которого устал сидеть дома, быстро принял решение о путешествии и практически мгновенно воплотил его в жизнь.

Первая часть короткой истории монтажно решена в стиле фильмов Гая Ричи: быстрая смена кадров отражает весь стресс ситуации, в которой оказался молодой человек. Спешка в аэропорту, регистрация на рейс, взлет самолета. И на контрасте — выдох. Герой на живописном берегу моря наслаждается жизнью.

— Сегодня эта история смотрится особенно актуально: мы все устали от локдауна и мечтаем об отпуске, — рассказывает Михаил Зуров, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций Райффайзенбанка. — Наша кредитная карта позволяет сделать это быстро и просто.

Карта «110 дней без процентов» бесплатна в обслуживании. У клиентов есть возможность без комиссии снимать или переводить до 50 тыс. руб. ежемесячно. Подробнее можно узнать на raif.ru.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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