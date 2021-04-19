Полиция предупредила об ответственности за участие в несанкционированных митингах в Челябинске

МВД попросило граждан не ходить на митинг в период пандемии Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГУ МВД по Челябинской области сделало заявление по поводу несанкционированных митингов. Полиция сообщила, что участников акций будут привлекать к административной или к уголовной ответственности.

— В соответствии с постановлением правительства Челябинской области от 18 марта 2020 года № 146-р продолжают действовать ограничительные меры, направленные на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» запрещено проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб, — говорится в сообщении ведомства.

В региональном министерстве внутренних дел посоветовали избегать мест массового скопления людей, чтобы не допустить роста заражений. Кроме того, граждан попросили предостеречь от участия в митингах своих близких и родных, в особенности несовершеннолетних.

— Подразделения ГУ МВД России по Челябинской области и других правоохранительных органов не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка на территории региона. Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур, будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться, — сообщает пресс-служба ведомства.

Граждан, пришедших на несанкционированный митинг, будут привлекать к предусмотренной законом ответственности.

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