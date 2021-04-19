Житель Челябинской области выиграл в лотерею 3,5 млн рублей

Александр Найниш и его супруга Мария потратят выигрыш на путешествия. Фото: Столото

Инженер из Челябинской области Александр Найниш выиграл в лотерею 3 558 492 рублей. Он купил билет на участие в 23860-м тираже «Спортлото «5 из 36». На оформление приза южноуралец приехал в лотерейный центр «Столото» с супругой Марией и рассказал о своей истории приобретения счастливого билета.

— Купить билеты на сайте меня подтолкнуло какое-то чутье. Приобрел несколько штук. К некоторым применил автоматический выбор чисел, а другие заполнил вручную. Именно среди последних и оказался тот самый — выигрышный, — рассказал новоиспеченный миллионер.

Александр Найниш работает ведущим инженером по производству автомобилей и спецтехники. Его жена Мария трудится на машиностроительном заводе инженером по качеству. У супружеской пары двое детей, которые ходят на каратэ. Из основных увлечений семьи —поездки на озеро и прогулки. Свой выигрыш они собираются потратить на путешествия.

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