В Челябинске задержали шахтеров, укравших золото на 3 млн рублей

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области и регионального управления ФСБ задержали трех мужчин, пытавшихся незаконно продать золотосодержащий концентрат. Его они украли из шахты по добыче драгоценных металлов во время работы в республике Бурятия. Общая сумма похищенного составила более 3 млн рублей.

— В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности данных граждан, а также возможных соучастников их противозаконных деяний, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела за кражу и за незаконный оборот драгоценных металлов. Им была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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