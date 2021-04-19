На одной из улиц рядом с центром Челябинска на две недели перекроют движение

Автомобилистам придется искать дорогу в объезд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия предупредила об ограничении движения в Челябинске возле дома №3 по улице Калинина. Участок дороги будет недоступен для транспорта уже завтра, 20 апреля.

Действие ограничения закончится 5 мая в 20:00. Работы будет вести подрядчик ООО СК «Геострой». Ему нужно выполнить ремонт тепломагистрали.

Ранее комитет дородного хозяйства Челябинска объявил об ограничении движения на нескольких крупных улицах города из-за ремонта.

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