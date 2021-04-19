В Челябинске прогремел взрыв в пункте приема металлолома

Фото: vk.com/achnov / скриншот с видео

Инцидент произошел сегодня, 19 апреля, около шести часов вечера в Челябинске. Возле здания по улице Нетебазовая, 22 в районе АМЗ прогремел взрыв. Момент происшествия попал на камеру видеорегистратора. На кадрах видно, как идет густой черный дым, а затем происходит взрыв. Люди, находящиеся неподалеку, сразу после этого начинают разбегаться.

— По адресу ЧП находится предприятие по сбору металлолома. Там произошел пожар на свалке мусора. Два пустых баллона разгерметизировались. Вероятно, эти хлопки люди и слышали, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Возгорание тушили 12 сотрудников МЧС и три автоцистерны. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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