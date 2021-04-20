Трюк челябинца в костюме пирата признали самым ярким во время экстремального фестиваля на Кавказе

Фото официального сайта Курортов Северного Кавказа (архив)

Житель Челябинска Евгений Самигуллин одержал победу на экстремальном фестивале «Окунись в весну», проходивший на курорте «Архыз». Он выполнил на сноуборде в костюме пирата опасный трюк, который признали самым ярким и техничным, передает издание «Полит-74».

В фестивале принимали участие лыжники и сноубордисты. По правилам соревнований им нужно было прыгнуть с трамплина в бассейн с водой в креативных костюмах. Яркость и техника трюка оценивалась жюри.

Также в номинации «Мисс вдохновение» одержала победу челябинка Алена Скорева. Она выполнила свой трюк в костюме горной феи.

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