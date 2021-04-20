Патриарх Кирилл возвел челябинского епископа в сан митрополита

Новым митрополитом в Челябинской области назначен епископ Алексий. Фото: Челябинская митрополия

Сегодня, 20 апреля, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел епископа Челябинского и Миасского Алексия (Орлова) в сан митрополита. Глава РПЦ уже дал наставление новому владыке.

— Это центр нашей промышленности, это города, где концентрируется наша техническая интеллигенция, где очень большой процент рабочего класса. Это те места, где Слово Божие, слово Церкви должно быть убедительно для таких людей. Иногда наш язык не всегда убедителен для людей, имеющих образование светское, как бы далеких от церковной жизни. Нужно находить правильные слова, для того чтобы прирастало дело Божие и чтобы спасаемые входили в Церковь. Желаю тебе сил, крепости, разумения, мудрости и всего того, что необходимо на этом ответственном высоком месте служения, — сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Преосвященному Алексию предстоит принять дела у бывшего владыки Григория. Недавно Челябинская епархия приняла на поруки монаха, который был уличен в блуде и пьянстве. И теперь митрополит должен лично контролировать, как перевоспитывается священнослужитель.

К слову, опыт в таких делах у Алексия тоже есть. Осенью прошлого года епископ съездил в Свято-Троицкий Всецарицынский мужской монастырь в село Тарасково под Новоуральском. Туда ссылают на исправление нарушителей из церковной среды, в том числе пьющих. Епископ не афишировал свой визит и хотел лично разобраться, почему местный монах избил послушника.

Напомним, 15 апреля РПЦ приняла решение перевести прежнего руководителя Челябинской митрополии Григория на Кубань. На его место был назначен епископ Нижнетагильский Алексий.

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