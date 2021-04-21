Челябинские профсоюзы отказались от проведения грандиозного первомайского шествия

Профсоюзы Челябинской области соберутся 1 мая в 11 часов в парке Гагарина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В связи с коронавирусом в Челябинске не будет грандиозного первомайского шествия. При этом региональные профсоюзы отметят День международной солидарности трудящихся в парке имени Гагарина. Начало в 11:00.

В ходе первомайской акции, которая пройдет под девизом «Восстановить справедливое развитие общества!», будут затронуты такие проблемы, как повышение зарплат, индексация пенсий, возращение пенсионного возраста, потребительский бюджет, доступное жилье, тарифы ЖКХ.

Проголосовать за Первомайскую Резолюцию ФНПР можно будет с 25 апреля до 2 мая на сайте 1may.fnpr.ru.

В 12:00 в парке Гагарина можно будет посмотреть на выступление победителей конкурса «Рабочая песня-2021».

Профсоюзные организации также подготовили видеоролики на тему значимости всех профессий. Они будут транслироваться в региональных СМИ и на экранах города. А в государственном историческом музее Южного Урала 24 апреля откроется выставка «Человек труда». Познакомиться с ней можно будет до конца октября 2021 года.

Теме труда посвящен и конкурс детских рисунков, который на кануне Первомая запустила Федерация профсоюзов. Также у них пройдет конкурс видеороликов «Профсоюзы в действии».

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