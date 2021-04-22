Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области подбирается к 60 тысячам человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус подтвердился еще у 111 жителей Челябинской области, школьников среди них нет. Всего в регионе за время пандемии зарегистрировано 59 246 случаев COVID-19. Такие данные дает областной минздрав на 22 апреля 2021 года.

За сутки медики выписали 129 человек. А всего с начала пандемии выздоровели 53 584 южноуральца. Под наблюдением специалистов остаются 3 073 пациента.

Статистика летальных исходов также продолжает расти. За прошедшие сутки умерли девять пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Восемь из них скончались от самого вируса, а у одного он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

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