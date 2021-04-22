На митингах в Челябинской области задержали 17 человек

В Челябинске официальных данных по числу участников нет, но фигурирует цифра, что на улицы города вышли более 700 человек.
Фото: Екатерина АНДРЕЕВА
В Челябинской области на несанкционированной акции 21 апреля задержали 17 человек. Участников по громкоговорителям предупреждали, что митинг незаконный и просили разойтись.
— Всего было задержано 17 человек: 14 — в Челябинске, 3 — в Чебаркуле. Несовершеннолетних среди задержанных нет, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в Челябинской области.
В других городах области задержаний не было.
Напомним, акция проходила в разных регионах. Люди вышли в одно время. В Челябинске официальных данных по числу участников нет, но фигурирует цифра, что на улицы города вышли более 700 человек. По другим источникам, митингующих было около 2 тысяч человек. Шествие шло 3,5 часа.
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