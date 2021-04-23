В Челябинске иномарка перевернулась на крышу, влетев в тросовое ограждение

Авария произошла утром 23 апреля. Фото: Челябинский урбанист / Vk.com

В Челябинске 23 апреля рядом с главным корпусом Челябинского госуниверситета Fiat Albea влетела в тросовое ограждение и перевернулась. Как рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по городу, за рулем находился 21-летний парень. Он не пострадал.

Авария произошла рядом с домом №102 на Братьев Кашириных в 11:50.

— Водитель 2000 года рождения не справился с управлением, въехал в тросовое ограждение и совершил опрокидывание, — сообщили в ГИБДД Челябинска. — Обошлось без пострадавших.

Видео с места ДТП опубликовал в Сети челябинский урбанист Лев Владов.

— Дорожники со «СМЭУ» могут рисовать еще одну звездочку на фюзеляже, — считает он. — Уже больше десятка с момента установки тросового ограждения, предназначенного для трасс.

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