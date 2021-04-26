«Можешь заранее с жизнью прощаться»: жительница Челябинской области обматерила и ударила портфелем дочь за несделанные уроки

Девочка сидит в шкафу, все происходит на глазах у старшего ребенка. Кадр с видео Плохие новости 18+/vk.com

В соцсетях бурно обсуждается видео, как мать ругает, а затем бьет свою дочь за несделанное домашнее задание. Резонансным роликом уже заинтересовались в полиции.

Видеозапись появилось в паблике «Плохие новости 18+», а потом расползлось по другим сообществам. Мать сначала ругает дочь за тетради, о которых она «три раза говорила».

— Ты со следующей недели начнешь делать уроки со мной. <...> Можешь заранее с жизнью прощаться, — говорит женщина. И все это с матом.

Девочку в кадре не видно — она сидит в шкафу. Затем женщина проверяет дневник — домашнее задание там не записано. Женщина снова взрывается в гневе и грозится, что проверит это в вайбере (вероятно, в родительском чате):

— Если там есть домашняя работа, а у тебя в дневнике нет, ты этим дневником получишь как в тот раз.

Что было «в тот раз» стоит только догадываться. В ответ девочка начинает плакать еще больше:

— Не надо... пожалуйста!

Все заканчивается тем, что женщина ударяет девочку портфелем со словами: «Ты ничего не понимаешь!».

Все это происходит на глазах у старшего ребенка. Мальчик как ни в чем не бывало наблюдает за происходящим. В кадре можно разглядеть голые ноги автора видео, вероятно он же и слил в сеть видео семейной драмы. В соцсетях пишут, что это сожитель дамы.

Судя по станице женщины в соцсетях, она живет в Копейске. Мы попытались с ней связаться, но она пока не отвечает.

— По данному факту проводится проверка, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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