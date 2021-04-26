В мэрии Челябинска назвали точное время запуска салюта на 1 мая

Фейерверк запустят в 21 час.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В День труда в Челябинске прогремит праздничный салют. Пиротехническое шоу начнется в 21 час, уточнил замглавы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев. Фейерверк запустят на набережной реки Миасс со стороны Торгового центра.
На время проведения салюта в центре города ограничат движение машин. Как перекроют дороги, смотрите в нашей инфографике.
Инфографика: Сергей Зверев
Напомним, второй салют в мае Челябинск сможет запустить из-за присвоения городу звания «Город трудовой доблести». Ранее власти говорили, что он начнется в 22 часа, но в итоге решили провести его на час раньше.
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