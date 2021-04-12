Поставка новых трамваев в Челябинск может задержаться

Радость была недолгой: антимонопольщики приостановили аукцион на поставку 30 трамваев для Челябинска, сообщает городской паблик «Челябушка».

В закупке нашли признаки антиконкурентных нарушений. Жалобу в ФАС направил «Торговый дом БКМ» (дилер продукции завода «Белкомммаш»). В ней указано, что техзадание составлено под модель 71-623 производства «Усть-Катавского вагоностроительного завода». Другие желающие поучаствовать в тендере при таких условиях не могут.

— Что тут добавить? Все у нас не слава богу. То откровенные ошибки в документации, то образцовая подгонка под конкретное предприятие. Именно модель «УКВЗ» привозили в Челябинск на тест-драйв в рамках анонса о масштабном обновлении трамвайного парка, — добавляют авторы телеграм-канала. — 12 апреля планировалось закрыть прием заявок, но теперь «Организатору перевозок» предстоит переделка — жалобу рассматривает центральный аппарат ФАС, а не челябинский, спуска там не дадут.