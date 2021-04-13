Остается перестраиваться: общественники прогнозируют рост спроса на местные санатории из-за закрытия турпотока в Турцию

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Закрытое сообщение с Турцией и пауза в продажах туров туда, которую порекомендовали в Роспотребнадзоре, скажется и на челябинцах, пишет городской паблик «Челябушка». Забронировавшим отели и билеты грозят неприятности с возвратом средств (в прошлом году даты отдыха просто сдвигали).

— Придется думать, как не остаться и без денег, и без отпусков накануне жаркого сезона, — добавляют авторы «Челябушки». — В пандемию турпоток из нашего региона просел на 85%, ряд агентств обанкротились — не исключено, что вслед за второй волной ковида нахлынет и вторая волна разорений. Остается только перестраиваться. Закрытие главной по курортам Турции на руку южноуральским домам отдыха и санаториям, с ростом прибыли они получат толчок для развития.

Напомним, на днях власти области анонсировали открытие после ремонта международного терминала в челябинском аэропорту. Сейчас базовый перевозчик находится в ожидании допуска на полеты по четырем направлениям. Однако с учетом эпидемиологической обстановки и требований санитарных врачей вероятность полностью открыть заграницу для челябинцев уменьшается.