В ЮУрГУ придумали модель искусственного дерева

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Пока власти Челябинска (и не только) ломают головы над работоспособностью программы «Чистый воздух», а экоактивисты ругают предприятия за смог, ученые реализуют самые смелые задумки. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», в ЮУрГУ запатентовали модель искусственного дерева. Это автономная переносная панель, поглощающая токсичные вещества. Она оснащена системами полива, вентиляции и солнечными батареями.

— На месте чиновников, ответственных за экологию и городскую среду, мы бы обратили пристальное внимание на эту разработку. Она имеет превосходство над живыми растениями и даст дополнительный эффект к результатам рекультивации свалки и модернизации оборудования на заводах, — акцентируют внимание авторы паблика. — Такое своеобразное озеленение прикроет последствия нашумевшей дорожной революции, которая превратила Челябинск в каменные джунгли из-за вырубки деревьев вдоль проезжей части. К тому же, у студентов купить всегда выгоднее.