Андрей Барышев наградил ветеранов спорта благодарностями Государственной Думы и денежными премиями

Церемония награждения прошла в школе бокса «Алмаз» на ежегодном открытом турнире памяти мастера спорта СССР Раиса Искандарова. Турнир проводится с 2015 года, в нем участвуют мальчики 15-16 лет.

Почетными гостями мероприятия стали Сергей Геращенко, председатель общества ветеранов бокса Челябинской области, Владимир Рощенко, заслуженный тренер России, Эдуард Абзалимов, заслуженный мастер спорта по боксу и Андрей Шкаликов, мастер спорта СССР, чемпион Европы, СССР, России, СНГ.

Депутат обратился к участникам турнира с приветственным словом и вручил ветеранам Благодарности Государственной Думы и денежные премии. Андрей Барышев отметил, что школа челябинского бокса всегда была одной из самых сильных в России:

— Мы привыкли гордиться нашими традициями, спортсменами, воспитанниками школы бокса, тренерами. Все эти традиции, заложенные многими поколениями, до сих пор сохраняются и преумножаются. И в этом большая заслуга людей, которые дали путевку в жизнь молодым боксерам. Сегодня они уже ветераны спорта, но продолжают активно участвовать в общественных мероприятиях, патриотическом воспитании молодежи, подают пример юным спортсменам.

Ветераны поблагодарили парламентария за награду и обратились с просьбой оказать содействие в возобновлении турнира памяти С. В. Хохрякова, танкиста, дважды Героя Советского Союза. Турнир является одним из старейших спортивных мероприятий в России. В Челябинской области он проводился ежегодно с 1968 года и был кузницей мастеров бокса российского и мирового уровня. Финалы турнира всегда проходили в День Победы 9 Мая, как дань памяти и уважения людям, отдавшим свою жизнь в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны.

В этом году турнир по непонятным причинам был отменен, что вызвало недоумение у многих спортсменов. И ветераны, и действующие боксеры считают несправедливым такое решение и надеются вернуть былую славу легендарному турниру.

Партнерский материал.