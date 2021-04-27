В плей-листе — песни военных лет: 1 мая запустят фонтан на площади Революции в Челябинске

С фонтана уже сняли защитный короб. Фото: sovadm74.ru

Светомузыкальный фонтан на площади Революции запустят 1 мая. Сейчас идут подготовительные работы. Накануне демонтировали деревянный короб, которым укрывали фонтан на зиму.

Днем фонтан будет работать в классическом режиме, а с 21:00 до 22:00 — светомузыкальное шоу. В коллекции несколько плейлистов. Их периодически между собой микшируют.

— Мы понимаем, что пластинка приедается, и стараемся обновлять. В прошлом году был упор на композиции военных лет, потому что был юбилей Победы. Плюс Челябинску было присвоено звание «Город трудовой славы». И мы этот плейлист использовали в течение июля. На майские праздники плейлист будет тот же, дальше будем смотреть, — прокомментировал КП-Челябинск глава района Владислав Макаров.

Первую декаду мая, в честь Дня победы будут играть песни времен Великой Отечественной войны. Затем их сменят популярные мелодии.

О запуске других фонтанов Челябинска, — читайте в нашем материале.

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