Прокуратура начала проверку по вырубке деревьев в Челябинске

Фото: Александр Русяев

Прокуратура Челябинской области заинтересовалась многочисленными публикациями о вырубке деревьев на улице Хариса Юсупова в Парковом. Организована проверка.

— В ходе проверки будет дана оценка изложенным в публикациях доводам о возможных нарушениях природоохранного законодательства. Ход и результаты проверки поставлены на контроль, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, горожане начали бить тревогу в минувшие выходные. По подсчетам местного жителя Александра Русяева, спилено примерно 50-60 деревьев. Неравнодушные жители вызвали полицию, но лесорубы успели скрыться, оставив бензопилу, застрявшую в дереве. С нее полицейские сняли отпечатки пальцев.

В мэрии не сразу разобрались, что это была за вырубка. На аппаратном совещании заместитель главы города по строительству Владимир Шамне сказал, что там будут строить садик. Мэр Наталья Котова отругала подчиненных, что не предупредили жителей. Ближе к вечеру в пресс-службе администрации уточнили, что рубка все-таки была незаконной.

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