Как будет работать Почта России в майские праздники в Челябинске

1 и 9 мая почта не будет работать
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В связи с майскими праздниками Почта России изменит график работы своих отделений. Выходными будут только 1 и 9 мая. Для удобства публикуем расписание отделений и рассказываем, как будет работать почта:
30 апреля — закроется на час раньше
1 мая — выходной;
2 мая — по обычному графику;
3 мая — по субботнему графику;
4-7 мая — по обычному графику;
8 мая — закроется на час раньше;
9 мая — выходной;
10 — по воскресному графику.
Уточняется, что пенсия и пособия будут доставлены согласно расписанию, согласованному с пенсионным фондом.
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