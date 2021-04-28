Как будет работать Почта России в майские праздники в Челябинске

1 и 9 мая почта не будет работать Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В связи с майскими праздниками Почта России изменит график работы своих отделений. Выходными будут только 1 и 9 мая. Для удобства публикуем расписание отделений и рассказываем, как будет работать почта:

30 апреля — закроется на час раньше

1 мая — выходной;

2 мая — по обычному графику;

3 мая — по субботнему графику;

4-7 мая — по обычному графику;

8 мая — закроется на час раньше;

9 мая — выходной;

10 — по воскресному графику.

Уточняется, что пенсия и пособия будут доставлены согласно расписанию, согласованному с пенсионным фондом.

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