СК завершил расследование уголовных дел главы Троицка и его зама

Вадим Герман (слева) пошел на следку со следствием, подчиненные Александра Виноградова (справа) заявили, что он действовал в интересах жителей. Фото: администрация Троицка

Следственный комитет завершил расследование уголовных дел против главы Троицка Александра Виноградова и его зама по ЖКХ Вадима Германа. Их обвиняют в превышении должностных полномочий (ч.2 и ч.1 ст.286 УК РФ).

— По версии следствия, в 2019 году обвиняемые, с превышением должностных полномочий инициировали передачу объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию, что повлекло нарушение прав хозяйствующего субъекта, — рассказал официальный представитель СК СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, Александра Виноградова арестовали 12 марта. В администрации Троицка заявили, что обвинение считают надуманное и официально заявлили, что чиновник «действовал в интересах жителей и предотвращал чрезвычайную ситуацию»:

— В октябре 2019 года троичане могли остаться без отопления по вине ЗАО «ТЭК». Глава города, совместно с членами комиссии по чрезвычайным ситуациям, действуя в интересах жителей города, предотвращал чрезвычайную ситуацию.

23 марта Александр Виноградов обжаловал решение суда о мере пресечения в СИЗО. Облсуд отправил его под домашний арест.

Вадима Германа задержали 15 декабря прошлого года. Ущерб от его действий оценили в 9 млн рублей. Вице-мэр признал вину.

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