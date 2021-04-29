Лучше вы к нам: в Челябинской области ветеранов ВОВ будут возить на такси на вакцинацию

Вызвать такси до пунктов вакцинации могут ветераны ВОВ из списка Фото: Михаил ПАТЛИС

Ветеранов Великой Отечественной войны из Златоуста Челябинской области будут возить на вакцинацию от COVID-19 на такси. Об этом сообщили в администрации округа.

— Бесплатным такси могут воспользоваться: инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; участники Великой Отечественной войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, — уточнили в мэрии.

Проверить, имеете ли вы право на бесплатный проезд можно на портале «Госуслуг» и по номеру 8 (3513) 62-17-28 (часы работы: пн. — чт. с 8.30 до 17.15, пт. с 8.30 до 16.00). По этому же номеру можно вызвать такси.

— Чтобы вызвать такси, нужно позвонить в диспетчерскую службу, назвать свои фамилию, имя, отчество и льготную категорию, оставить заявку на такси. Диспетчер примет звонок, проверит право на бесплатный проезд и сформирует заявку на вызов такси, — пояснили в администрации.

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