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Здоровье29 апреля 2021 9:20

Число заболевших коронавирусом южноуральцев перевалило за 60 тысяч

Публикуем свежую статистику регионального минздрава
АННА ВОЛКОВААННА ВОЛКОВА
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За сутки умерли восемь человек с коронавирусом

За сутки умерли восемь человек с коронавирусом

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 104 человек. Общее число случаев заболевания с начала пандемии составило 60 001. Последние данные опубликовал региональный минздрав.

— Больных COVID-19 — 2943 человека. За прошедшие сутки выписаны 125 человек. Всего 54 416 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, — уточнили в минздраве.

За прошедшие сутки умерли восемь человек с COVID-19: семь — от коронавируса, один — от других причин.

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