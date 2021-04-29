Мужчину, напавшего на девочку в челябинском подъезде, отправили в СИЗО

Задержать маньяка помогли жители Фото: Подслушано ЧМЗ (Official) / vk.com

Сегодня в Металлургическом районном суде Челябинска избирали меру пресечения для мужчины, который напал на девочку в подъезде. Задержанному 53 года, он бездомный и ранее судимый за изнасилование. В результате мужчину отправили в СИЗО два месяца.

— Под арестом он будет находиться до 27 июня, — уточнили в суде.

Напомним, инцидент произошел 27 апреля в подъезде дома №4 по улице Винницкой. Между первым и вторым этажом мужчина напал на девочку, следом за которой шла мама. Она начала оттаскивать нападавшего, но тот успел несколько раз ее ударить. В результате на крики женщины сбежались соседи и прохожие, мужчина пустился в бега.

Однако во дворе его догнали, повалили на землю и стали ждать приезда полиции. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста». Что известно о нападавшем мужчине, читайте в нашем материале.

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