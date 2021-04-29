Вице-мэра Челябинска Олега Извекова оставили под стражей еще на три месяца

Олега Извекова обвиняют в получении взятки Фото: Сергей СОТНИКОВ

Сегодня, 29 апреля, Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке материалы уголовного дела в отношении вице-мэра по экономике Олега Извекова, которого обвиняют в получении взятки. Ему продлили срок содержания под стражей до 17 июля 2021 года.

— Сторона защиты просила избрать в отношении обвиняемого меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, в том числе домашний арест, — сообщила руководитель пресс-службы облсуда Евгения Нациевская.

Напомним, заместителя главы города Олега Извекова задержали днем 18 февраля. По версии следствия он получил взятку в крупном размере от директора компании «Суворов АйТи» Вячеслава Бежина, который по делу проходит как подозреваемый. Речь идет о 450 тыс. рублей, которые Извеков получил за контракт на поставку тепловизоров в МФЦ Челябинска по улице Труда.19 февраля Извекову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В администрации города ему предложили написать заявление об уходе, но он отказался. Супруга чиновника рассказала, в каких условиях он содержится в СИЗО.

В своей работе на посту вице-мэра Олег Извеков запомнился продвижением цифровых технологий — проекта «Умный город». Например, в январе в Челябинске запустили интеллектуальное освещение. Мы собрали факты из биографии Олега Извекова. А вот как отреагировали в мэрии на его задержание.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru