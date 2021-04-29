В Челябинской области сироты получат деньги на съем жилья

-. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На апрельском заседании Законодательного Собрания Челябинской области по поручению губернатора в трех чтениях принят закон о новой мере социальной поддержке сирот.

С 1 января 2022 г. детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей положена компенсация из областного бюджета за аренду жилья размером до 6 тыс. руб. в городах и не более 3 тыс. руб. в районах.

Деньги положены очередникам на получение жилья и будут поступать каждый месяц. Кстати, на 1 января нынешнего года в очереди на жилье в регионе стоят 3452 человека.

Поручение главам муниципалитетов проработать вопрос возмещения расходов за наем квартир губернатор дал в марте нынешнего года, сообщает пресс-служба правительства региона.

— Мы изучили опыт других областей и подготовили законопроект, закрепляющий право на компенсацию, — пояснила первый замминистра социальных отношений Ирина Скалунова.

Рассчитывать на материальную помощь бюджета могут сироты возрастом от 18 лет, которым еще не предоставлено жилье.

По данным министерства социальных отношений Челябинской области, каждый год новоселья отмечают 800 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — за счет федерального и областного бюджетов.