В Челябинске закроется ледовый дворец «Уральская молния»

"Уральская молния" закрывается на профилактику 1 мая 2021 года. Фото ЛД "Уральская молния".

Самая крупная ледовая площадка в Челябинске останавливает работу. В дирекции «Уральской молнии» сообщили, что это временная остановка работы, связанная с профилактическими работами.

— Нужно будет растопить лед, проверить и подготовить к очередному сезону холодильное оборудование, освещение, все инженерные коммуникации. Такая мера традиционная и необходимая — рассказал директор ледового дворца «Уральская молния» Денис Лапотышкин.

После проведения всех работы арена снова откроется для любителей катания на коньках. Это будет в середине июля.

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