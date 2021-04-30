Первая декада мая для регоператора и перевозчиков ТКО станет будничной

Период с 1 по 10 мая для организаций, которые заняты в сфере вывоза отходов, будет рабочим. В обслуживании контейнерных площадок будет задействовано более 350 сотрудников компаний-перевозчиков ТКО и Центра коммунального сервиса. На маршруты в трех кластерах (Челябинском, Магнитогорском и Карабашском) выйдет более 170 мусоровозов. Отходы будут вывозиться в соответствии с графиком.

В затяжные праздники на контейнерных площадках традиционно скапливается больше мусора. Из-за объективно больших объемов образования ТКО в период отдыха южноуральцев, а также из-за субботников, могут возникать случаи переполнения баков. Региональный оператор призывает ответственные службы создать условия для своевременного вывоза отходов: администрациям муниципалитетов и управляющим компаниям необходимо следить за подъездными путями, они должны быть свободными для проезда мусоровозов. Мы также призываем автомобилистов не парковать транспорт возле мусорных баков и в узких дворовых проездах. Такие действия могут стать серьезным препятствием для своевременного опустошения мусорных накопителей.

О случаях переполнения контейнеров потребители смогут сообщить, позвонив в колл-центр ЦКС. Звонки будут приниматься с 3 по 8 мая, а также 10 мая с 9.00 до 17.00.

Телефон в Магнитогорском кластере:

8 (3519) 33-01-33.

Телефоны в Карабашском кластере:

Миасс: 8 (3513) 26-40-90,

Чебаркуль 8 (3516) 86-30-00,

Златоуст 8 (3513) 69-05-43.

Телефон в Челябинском кластере:

8 (351) 200-33-83.

Общий номер для всех кластеров:

8 (351) 200-33-83.

Передать информацию в Центр коммунального сервиса также можно по электронной почте info@cks174.ru и через форму обратной связи на сайте организации по ссылке www.cks174.ru/#feedback