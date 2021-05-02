«Во время санкционированных мероприятий коронавирусом не заражаются»: в Челябинской области еще 106 новых заболевших

В Челябинске не стали отменять массовые праздники. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки еще 106 человек заразились коронавирусом. Школьников среди них нет. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Всего число заболевших с начала пандемии составило 60 318 человек. Выздоровевших на сегодня 54 731. За сутки из больниц выписали 103 пациента. Борьбу с болезнью продолжают 2924 южноуральца.

Статистика смертности продолжает расти. За сутки умерли 8 человек, у шестерых был диагностирован только коронавирус.

Но городские власти решили не отменять массовые праздники. Так, 2 мая, проходят легкоатлетическая эстафета, пасхальная ярмарка.

— Во время санкционированных мероприятий коронавирусом не заражаются, — шутят читатели КП.

А мы напоминаем, что в регионе продолжает действовать масочный режим, не стоит пренебрегать простыми правилами гигиены.

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