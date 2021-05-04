На транспортной базе в Челябинске прогремел взрыв

По данным КП-Челябинск, пострадали три автобуса. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске на транспортной базе из-за взрыва газового баллона пострадали три автобуса. Как стало известно КП-Челябинск из собственных источников, ЧП спровоцировало лопнувшее колесо одной из машин, отлетев в баллон. В администрации города подробности случившегося пока не озвучивают, но мэр Наталья Котова поручила провести служебную проверку по факту повреждения общественного транспорта.

— ЧП на территории предприятия «Общественный городской транспорт» произошло 1 мая примерно в 21:30, — рассказал близкий к ситуации источник КП-Челябинск. — По предварительной информации у одного из автобусов лопнуло колесо, которое впоследствии отлетело в газовый баллон и спровоцировало взрыв. Никто из персонала не пострадал. В это время на месте случившегося практически никого не было. Пострадали три автобуса: два больших и один малый фирмы Bravis. Последний — сильнее всего.

В настоящее время, по данным собеседника КП-Челябинск, автобусы убрали подальше от людских глаз. Никто их не восстанавливал.

В пресс-службе администрации Челябинска подтвердили факт ЧП, но от подробных комментариев воздержались.

— Глава Челябинска Наталья Котова поручила провести служебную проверку по факту повреждения автобусов на территории предприятия «ОГТ», — кратко сообщили в мэрии.

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