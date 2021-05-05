В Челябинской области вторые сутки сохраняется одинаковое число зараженных и выздоровевших от коронавируса пациентов

В Челябинской области за сутки выявили 102 новых случая коронавируса. Столько же человек победили болезнь. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 102 новых случая коронавируса. Школьников среди них нет. С начала пандемии число заболевших достигло 60 629. Об этом в среду, 5 мая, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 9 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались семь пациентов. Причиной смерти двух других стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 102 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 55 038 человек. Под присмотром врачей остаются 2 907 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали более двух миллионов человек. За прошедшие сутки — 1 030 тестов.

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