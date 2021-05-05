В Челябинской области задержали главу за превышение полномочий

Сейчас решается вопрос об избрании экс-главе меры пресечения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Пласта выявила нарушение во время проверки исполнения земельного законодательства. Некогда возглавлявший администрацию Демаринского сельского поселения выдал гражданину подложную выписку из похозяйственной книги, подтверждающую факт его проживания на территории поселения в 1997-2001 годы.

Благодаря выданному документу мужчина смог оформить в собственность земельный участок, расположенный в границах поселения.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения следственными органами Следственного комитета в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

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