В Коркино пропал подросток

У пропавшего подростка есть отставания в развитии. Фото: пресс-служба "ЛизаАлерт".

4 мая в городе Коркино Челябинской области пропал подросток. Вышел из дома утром, и уже больше суток о нем ничего не известно. Молодому человеку 16 лет, у него есть отставания в развитии.

Приметы: рост 177 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.

Одежда: серая куртка, светло-серый свитер, синие джинсы, синие кроссовки с белой подошвой, черная шапка.

Особые приметы: носит очки в черной металлической оправе.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении жителя Коркино, просят позвонить по тел.: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

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