Челябинцев просят не использовать гелиевые шары и небесные фонарики на праздниках

Запуск воздушных шаров и небесных фонариков уже запрещен в нескольких странах. Подобные инициативы существуют и в российских городах. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Мимолетное удовольствие в последнее время стало традиционным на различных празднествах. Отправленные в небо резина, пластиковые палочки и декоративные ленты наносят вред природе и ее обитателям. Министерство экологии Челябинской области предложило отказаться от опасных атрибутов.

Сдувшиеся гелиевые шары падают в водоемы и на землю, где их могут проглотить рыбы и другие животные. А птицы запутаться в лентах от воздушных атрибутов. Это приводит к гибели обитателей Земли.

Серьезную опасность представляют и «китайские фонарики». Их проволочный каркас смертелен для небольших животных. Они попадают в него, как в ловушку. А оказавшись в пищеварительном тракте у травоядных или домашнего скота буквально разорвет их внутренности. И это тоже неминуемая смерть.

В Минэкологии Челябинской области рекомендуют ограничить массовый и бесконтрольный запуск небесных фонариков, воздушных и других шаров в регионе. Запуск воздушной феерии уже запрещен в нескольких странах и городах России.

— Региональное Министерство экологии поддерживает призывы экологов отказаться от массового запуска шаров, и предлагает рассмотреть более экологичные альтернативы. Например, высадка деревьев и цветов, изготовление и развешивание кормушек, — заявил заместитель Министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru