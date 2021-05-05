Резкое потепление сменят грозы и шквалистый ветер

Порывы ветра 5-6 мая в регионе достигнут 22-27 м/с. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во второй половине дня 5 мая, ночью и днем 6 мая на Челябинскую область обрушатся грозы, усилится шквалистый ветер. По данным Челябинского ЦГМС, порывы ветра будут достигать 22-27 м/с.

Управление федеральных автодорог «Южный Урал» просит автомобилистов учитывать прогноз погоды при выезде из города.

— Просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующие погодным условиям. Также просим не создавать препятствий для работающей спецтехники, — заключили в ведомстве.

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

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