Пропавшего подростка из Коркино нашли в Троицке

Мальчик сам позвонил родным. Фото: пресс-служба "ЛизаАлерт".

В пресс-службе «ЛизаАлерт» подтвердили информацию о том, что 16-летнего подростка из Коркино Челябинской области нашли живым и невредимым. За чутки, что молодой человек считался пропавшим, успел очутиться в Троицке.

Населенный пункт находится почти в 110 километрах от места, где подросток живет вместе со своей семьей. Каким-то образом без денег он добрался до соседнего города, неизвестно. Оттуда он попросил телефон у прохожей, чтобы связаться с родными. Он наизусть назвал телефон бабушки.

Напомним, юный житель Коркино ушел из дома в неизвестном направлении утром 4 мая. О нем не было ничего известно почти сутки.

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