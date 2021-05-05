Начислят автоматически: ветераны в Челябинской области получат по пять тысяч

no-title Фото: Валентин ТРУХАНЕНКО

В Челябинской области в честь Дня Победы участники, инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей получат выплату — по пять тысяч рублей.

В министерстве социальных отношений Челябинской области уточники: по решению губернатора Алексея Текслера в этом году размер выплаты равен прошлогоднему, когда мы отмечали 75-летие Победы.

Деньги начислят автоматически, они поступят или на лицевой банковский счет, или их отправят почтой, по месту жительства.

В числе получателей — 110 инвалидов Великой Отечественной войны, 385 участников Великой Отечественной, 202 жителя блокадного Ленинграда, 374 бывших несовершеннолетних узника нацистских концлагерей.

От имени главы региона все главные герои праздника — ветераны, включая тружеников тыла, вдовы участников Великой Отечественной войны — ко Дню Победы получат поздравления.

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