В центре Челябинска 6 мая на три часа перекроют движение

Транспортный поток остановят от улицы Цвиллинга до Елькина. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Завтра, 6 мая, с 16 до 19 часов состоится генеральная репетиция торжественного построения, посвященного празднованию Дня Победы (военный парад, творческий эпилог, прохождение техники).

На время репетиции ограничат движение транспорта от улицы Цвиллинга до Елькина.

Во время перекрытия автобусы будут следовать по измененному маршруту:

№ 2 Мехколонна — ЖД Вокзал

№ 4 Мамина — ЖД Вокзал

№ 14 ЖД Вокзал — Тимирязева — Новосинеглазово

№ 64 ЖД Вокзал — Свободы — Братьев Кашириных — Автобусный парк

№ 90с ЖД Вокзал — Тимирязева — Сад Кристалл

№ 83 Сухомесово — ЖД Вокзал

Троллейбусы со стороны Ленинского и Тракторозаврдского районов отправятся на Железнодорожный вокзал.

Маршруты троллейбусов 10, 17, 26 со стороны Север-Запада поедут до парка Гагарина.

Трамваи — без ограничения.

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