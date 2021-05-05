«Трактор» подписал контракт с обладателем кубка Гагарина-2021

За "Авангард" Андрей Стась играл последние четыре сезона. Фото: с сайта hctraktor.org.

Новым нападающим челябинского «Трактора» стал Андрей Стась — выпускник минской школы «Юность». Его называют одним из самых опытных хоккеистов КХЛ. За свою карьеру центральный нападающий провел больше 700 матчей и участвовал во всех чемпионатах в истории Лиги. На Олимпийских играх в 2010 году играл за сборную Беларуси. И еще в 9-ти чемпионатах мира. А последние четыре сезона Андрей выступал в составе омского «Авангарда». Вместе с ним в этом году и стал обладателем Кубка Гагарина.

— Андрей Стась действующий чемпион КХЛ, обладает отличными лидерскими качествами, исключительно командный игрок, здорово действует на точке вбрасывания и в меньшинстве. Это бескопромиссный самоотверженный нападающий, который ловит шайбы на себя, бьется в каждом эпизоде и всегда идет до конца. Думаю, Андрей Стась будет нам очень полезен, — считает генеральный директор клуба «Трактор» Иван Савин.

Обладатель Кубка Гагарина-2021 подписал контракт с челябинским «Трактором» по схеме 2+1.

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