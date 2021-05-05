В Саткинской детской поликлинике открыли комнату галотерапии

Юные пациенты уже начали записываться на процедуру. Фото: Министерство здравоохранения Челябинской области.

Сегодня у маленьких пациентов с ЛОР-заболеваниями из Сатки появилась возможность бесплатно получать необходимое лечение. В детской поликлинике города, расположенного в Челябинской области, открыли специально оборудованную комнату галотерапии.

Там установили высококачественные соляные блоки, современное оборудование, комфортную мебель и специальные планшеты для рисования солью. Все это покрыли средства из Фонда президентских грантов.

Строительство соляной пещеры также поддержали в Минздраве Челябинской области. Помещение в детской поликлинике организовали в короткие сроки.

— Благодарю всех участников данного проекта. Это хорошая практика! Видно, что все сделано качественно и с душой. Уверен, проект будет иметь положительный отклик как у детей, так и у родителей, — поделился эмоциями министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

Юные пациенты уже начали записываться на процедуру. Один сеанс пребывания в соляной комнате, по мнению медиков, способствует насыщению клеток, благоприятно влияет на функцию легких и микрофлору дыхательных путей.

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