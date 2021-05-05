На Главу Куяшского сельского поселения завели уголовное дело

Обвиняемый получил взятку в размере 35 тысяч рублей.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Прокуратура Кунашакского района направила в суд обвинительное заключение в отношении главы Куяшского сельского поселения. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки) ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
В феврале 2021 года обвиняемый через посредника получил взятку в размере 35 тысяч рублей. Ее передал местный житель, который имеет проблемы с законом. Мужчина внес заведомо ложные сведения в официальные документы — табели учета отработанного времени за август-декабрь 2020 года. И теперь отбывает наказание в виде обязательных работ.
Эти сведения и были внесены по указанию обвиняемого Главы. Уголовное дело будет рассматривать Кунашакский районный суд.
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