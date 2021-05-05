Формировать тренды: Текслер участвовал в первом заседании Общественной палаты

Алексей Текслер участвовал в первом заседании Общественной палаты нового созыва. Фото: gubernator74.ru

В среду, 5 мая, в Челябинске прошло первое заседание Общественной палаты региона VI созыва. Его открыл губернатор Алексей Текслер. Состав палаты обновился почти наполовину. В ее состав вошли активисты социально ориентированных некоммерческих организаций, науки, медицины, казачества, духовенства, национально-культурных объединений.

— В нашем регионе много хороших традиций. Их нужно поддерживать, развивать. Нужно способствовать формированию новых трендов. Мы ставим целью занять лидирующие позиции в экономике нового технологического уклада, в экономике, где акцент сделан на качество жизни человека, уделяя значительное внимание социально-гуманитарной сфере, здравоохранению, социальной политике, общественной жизни, — подчеркнул губернатор.

Глава области подчеркнул, что Общественная палата — площадка для дискуссий, которая обеспечивает диалог на равных власти и общество; проводник мнений южноуральцев.

Социально ориентированные НКО в нашей области поддерживаются властью. Так, по решению губернатора они освобождены от уплаты налога на имущество, работают по упрощенной системе налогообложения.

Существенная поддержка НКО — гранты. 125 организаций получили гранты главы государства (более 150 млн. руб.). 109 организациям получили 85 млн. руб. в виде грантов губернатора по итогам двух конкурсов. Деньги пошли на реализацию социально значимых проектов. В числе получателей и 80 проектов физических лиц (15 млн. руб).

В этом году Общественная палата будет работать в качестве общественного контроля в период избирательной кампании и в ходе голосования на выборах депутатов Госдумы.

В приоритете — контроль реализации нацпроектов и задач, обозначенных в послании президента Федеральному собранию. Например, в вопросе мер социальной поддержки для семей с детьми. Или — тема улучшения экологической ситуации в промышленных городах региона. В поле зрения общественников вопрос обновления общественного транспорта в Челябинске, достройка метро.

Алексей Текслер подчеркнул: нужно возобновить практику проведения выездных заседаний в города и районы, где наиболее остро стоят вопросы диалога власти и общества, где есть активная социальная проблематика.

Председателем ОП единогласно избран Николай Дейнеко.

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