Южноуральский тайбоксер Хаял Джаниев одержал победу на профессиональном ринге

Поединок в рамках турнира RCC 9 состоялся в Екатеринбурге. Фото: Минспорт Челябинской области.

Один из самых титулованных и известных тайбоксеров Челябинской области Хаял Джаниев победил соперника из Нижнего Новогород Александра Скворцова. Турнир по смешанным единоборствам и кикбоксингу проходил в Екатеринбурге. Это был первый поединок на профессиональном ринге после практически двухлетнего перерыва у челябинского спортсмена.

Карьера тайбоксера была поставлена на паузу в том числе из-за пандемии и ограничений на проведение спортивно-массовых мероприятий. На его счету даже есть победа над легендарным Буакавом Банчамеком.

Поединок был рейтинговым и продлился 3 раунда. Все это время челябинский боец доминировал, уверенно взяв инициативу в свои руки с самого начала. Такая манера Джаниева и привела его к единогласной победе.

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