В мэрии рассказали, как челябинцы смогут попасть на концерт 9 мая

Пускать на концертную площадку начнут с 18 часов. Фото: администрация Челябинской области

9 мая в 19 часов на площадке возле Торгового центра начнется праздничный концерт «Знамя Победы». Все желающие смогут на него попасть со стороны Свердловского проспекта. Запускать на площадку станут с 18 часов.

В этом году челябинцев порадует не только выступление местных артистов. На 76-ую годовщину Победы в столицу Южного Урала приедут звезды российской эстрады: Николай Расторгуев с группой «Любэ» и вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы».

Вести вечер будут актриса театра и кино Екатерина Климова и народный артист России, Лауреат Государственной премии СССР Борис Щербаков.

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