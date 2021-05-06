Теплая погода в Челябинске сменится похолоданием и сильным ветром

Теплая погода, которая установилась на короткий период в Челябинске, сменится снова похолоданием. Синоптики сообщают, что температура воздуха 6 мая будет доходить до +12, +13 градусов. Что касается осадков, то их быть не должно.
По данным МЧС региона, также ожидается шквалистый ветер. Его порывы будут доходить до 22-27 м/c. Управление федеральных автодорог «Южный Урал» также просит автомобилистов учитывать прогноз погоды при выезде из города.
В случае ЧП из-за непогоды следует звонить на телефоны «112», «01» или «101».
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