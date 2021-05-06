Наука и образование на страже промышленной безопасности: новые вызовы и новые решения

В МГТУ им. Г.И. Носова начал работу научно-исследовательский институт «Промышленная безопасность». Специалисты и учёные вуза будут заниматься выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и прикладных работ в области промышленной безопасности, безопасности объектов капитального строительства и линейных объектов, исследованиями и созданием новых методов обеспечения безопасности и оценки качества, а также систем защиты человека и окружающей среды.

Уже сейчас, крупные промышленные компании и предприятия России финансово и интеллектуально вкладываются в создание принципиально новых технологий, позволяющих предотвратить (снизить потенциальный риск возникновения) аварии и инциденты на опасных производственных объектах, минимизировать возможные последствия различных аварийных ситуаций.

Ожидается изменение федерального законодательства в области промышленной безопасности. После введения в действие нового закона изменятся требования по обеспечению безопасности опасных производственных объектов. В частности, проект нового федерального закона предусматривает государственный мониторинг промышленной безопасности путем использования специально разработанных систем дистанционного контроля, обеспечивающих непрерывное получение, обработку и передачу в режиме реального времени информации, характеризующей риск возникновения аварий.

Разработкой и внедрением комплексных систем дистанционного контроля с использованием технологий машинного зрения и компьютерной экспертизы, а также экспертной оценкой технического состояния технических устройств, конструкций, зданий и сооружений на опасных производственных объектах будут заниматься специалисты НИИ «Промышленная безопасность» МГТУ им. Г.И. Носова.

— Сейчас мы стоим на пороге масштабных изменений, меняются подходы и требования к обеспечению промышленной безопасности, – комментирует кандидат технических наук, доцент, директор НИИ «Промбезопасность» Михаил Наркевич. — В фокусе внимания – цифровизация и автоматизация производственных процессов в проектировании, строительстве и эксплуатации опасных производственных объектов. Именно поэтому одной из основных задач нашего научно-исследовательского института мы считаем разработку и внедрение отечественных технологии машинного зрения, искусственного интеллекта, нейросетевого моделирования на различных опасных производственных объектах. Мы сможем использовать свой практический опыт и научный потенциал. Считаем, что новые инновационные решения, в настоящее время, рождаются именно на стыке различных наук.

Помимо научно-исследовательских работ, специалисты НИИ «Промышленная безопасность» будут проводить опытно-конструкторские и прикладные работы на различных предприятиях.

Создание научно-исследовательского института на базе университета обеспечит продвижение инновационных решений в области строительства, цифровизации, охраны труда и промышленной безопасности.

Еще одна важнейшая задача НИИ «Промышленная безопасность» – поднять на более высокий уровень эффективность учебного процесса по подготовке будущих бакалавров, специалистов, магистров, а также аспирантов и докторантов. Обучающиеся старших курсов принимают активное участие в научно-исследовательской и прикладной деятельности НИИ «Промбезопасность», где они приобретают практические компетенции в соответствующих областях и «переосмысливают» ранее полученные знания в рамках традиционного академического учебного процесса.

На базе НИИ «Промбезопасность» студенты имеют возможность проходить различные виды практик, предусмотренных основной образовательной программой.

НИИ «Промышленная безопасность» выступает и в качестве работодателя для обучающихся старших курсов и выпускников университета. Здесь молодые специалисты могут начать трудовую деятельность под наставничеством опытных сотрудников института.

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